Волейболистки "Прибужья" победили барановичский "Атлант" в четвертьфинале Кубка Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Прибужья" победили барановичский "Атлант" в первом матче четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси со счетом 3:0 (25:10, 25:19, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра вполне ожидаемо прошла с преимуществом брестской дружины, где в составе собраны добротные по белорусским меркам игроки. Волейболистки "Атланта" старались оказать сопротивление более опытным соперницам, однако воплотить в жизнь задуманное у них получалось лишь фрагментами. В итоге брестчанки праздновали уверенную викторию.

Наибольшее количество очков заработала брестчанка Алина Ильюта (16 пунктов). У ее одноклубницы Оксаны Ковальчук на счету 10 очков. В составе "Атланта" девятью результативными атаками отличилась Виктория Пашкевич.

В еще одном четвертьфинальном поединке Кубка Беларуси "Минчанка-2" одолела могилевский "Коммунальник-МГУ" - 3:0 (25:10, 25:19, 25:19). Игра проходила под диктовку столичных волейболисток, в рядах которых отметим Эмилию Миканович (16 очков) и Анастасию Шагун (9 пунктов). У могилевчанок Анастасия Шупенева и Татьяна Холод записали на свой счет по восемь результативных атак.

Ответные четвертьфинальные матчи Кубка Беларуси пройдут 6-7 октября.-0-