Волейболистки "Прибужья" стали бронзовыми призерами розыгрыша Кубка Беларуси

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки брестского "Прибужья" обыграли "Минчанку-2" и стали бронзовыми призерами розыгрыша Кубка Беларуси-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в столичном спорткомплексе "Уручье" завершилась со счетом 3:1 (25:5, 22:25, 25:23, 25:19) в пользу подопечных Натальи Мелянюк.

После обескураживающего первого сета, в котором "Минчанка-2" смогла набрать лишь пять очков, молодые столичные волейболистки собрались и смогли сравнять счет. В дальнейшем на площадке была равная борьба. Инициатива переходила от одной команды к другой, но в концовках партий сказывался опыт игроков "Прибужья". Отметим в рядах победительниц Оксану Ковальчук. Одна из самых опытных действующих игроков страны продолжает карьеру в Бресте, являясь настоящим ориентиром для подруг по команде. Вот и на сей раз ее вклад в бронзовый успех дружины был весьма значителен.

В споре за главный трофей турнира сегодня волейболистки "Минчанки" сойдутся с гродненским "Коммунальником-ГрГУ".

Организаторы приняли решение допустить зрителей на трибуны при условии соблюдения масочного режима и других санитарных требований в связи с пандемией коронавируса.-0-