Волейболистки "Саугеллы" выиграли Кубок ЕКВ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская "Саугелла" (Монца) победила в решающей встрече турецкий "Галатасарай"из Стамбула – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) и выиграла Кубок Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе дружины из Монцы обладательницей второго по значимости еврокубкового трофея стала белорусская спортсменка Анна Давыскиба. По ходу матча она появилась на площадке, сумев принести своей команде два очка. Самой результативной у победительниц стала бельгийка Лиз Ван Хеке – 10 очков.

У "Галатасарая" лучшей в нападении волейболисткой стала россиянка Татьяна Кошелева. Уроженка Минска принесла своему клубу 14 пунктов. Первая финальная встреча команд также завершилась победой "Саугеллы" – 3:0.

Таким образом команда из Монцы выиграла свой второй трофей за три года. Ранее, в 2019 году итальянская дружина стала обладательницей Кубка Вызова ЕКВ. Анна Давыскиба выступая за "Минчанку" становилась серебряной медалисткой Кубка ЕКВ сезона 2018 года. -0-