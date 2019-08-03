Волейболистки сборной Беларуси дважды обыграли Грецию

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу дважды победила Грецию в гостях в ходе подготовки к чемпионату Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая встреча продолжалась пять партий. Подопечные Петра Хилько лучше соперниц сыграли в концовке четвертого сета и более удачно в атаке действовали на тай-брейке - 3:2 (22:25, 25:21, 22:25, 26:24, 15:13). Наиболее результативными игроками в белорусской команде стали Анна Климец (19 очков) и Анна Калиновская (13).
Во втором матче белоруски добились более уверенной победы - 3:0 (25:17, 25:20, 25:15). Третья игра состоится в Карпениси в воскресенье в 13.00.
После игр в Греции женскую сборную Беларуси ждет заключительный турнир в Запорожье (Украина), после чего команда отправится в Братиславу (Словакия), где 23 августа сыграет стартовый матч чемпионата Европы с Россией.-0-
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