Волейболистки сборной Беларуси дважды обыграли Грецию

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу дважды победила Грецию в гостях в ходе подготовки к чемпионату Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая встреча продолжалась пять партий. Подопечные Петра Хилько лучше соперниц сыграли в концовке четвертого сета и более удачно в атаке действовали на тай-брейке - 3:2 (22:25, 25:21, 22:25, 26:24, 15:13). Наиболее результативными игроками в белорусской команде стали Анна Климец (19 очков) и Анна Калиновская (13).

Во втором матче белоруски добились более уверенной победы - 3:0 (25:17, 25:20, 25:15). Третья игра состоится в Карпениси в воскресенье в 13.00.

После игр в Греции женскую сборную Беларуси ждет заключительный турнир в Запорожье (Украина), после чего команда отправится в Братиславу (Словакия), где 23 августа сыграет стартовый матч чемпионата Европы с Россией.-0-