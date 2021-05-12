ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 12 мая 2021
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:50 Баскетболисты УНИКСа победили "Зелену Гуру" в матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ Спорт
20:45 СБ ООН не удалось согласовать заявление по конфликту между Палестиной и Израилем В мире
20:37 Волейболистки сборной Беларуси обыграли швейцарок в матче квалификации ЧЕ-2021 Спорт
19:57 Италия намерена впускать граждан стран "семерки" по сертификату вакцинации В мире
19:48 Десять белорусских пловцов выступят на ЧЕ в Будапеште Спорт
19:36 Манкевич: санкции - это не политическое действие, а попытка выжить конкурента с рынка Общество
19:23 Еврокомиссия приняла план действий в рамках "Зеленого соглашения" В мире
19:02 В Словении выявили первый случай заражения индийским штаммом коронавируса В мире
18:58 Мужчина ранил женщину и покончил с собой в метро около аэропорта Софии В мире
18:49 В Пружанском районе ликвидировали мини-завод по производству самогона Происшествия
18:42 Жители Чечни пытались пересечь госграницу с недействительными паспортами Происшествия
18:41 МАРТ скорректировал порядок установления и применения тарифов на передачу тепловой энергии Экономика
18:37 В войска РЭБ Беларуси поступила новая техника отечественного производства Общество
18:34 После столкновения двух фур под Ивьем водителя зажало в кабине Происшествия
18:25 По инициативе прокуратуры частное учреждение "Центр городской жизни" в Гродно ликвидировано Регионы
18:24 Публично оскорбил Президента - Барановичская межрайпрокуратура направила уголовное дело в суд Происшествия
18:16 Житель Молодечно незаконно перевозил 150 л самогона Происшествия
18:14 Автомобильное топливо подорожает с 13 мая Экономика
18:12 Билеты на финал Кубка Беларуси стоят от Br4 до Br8 Спорт
18:10 На берегу Солигорского водохранилища обнаружен труп женщины Происшествия
18:06 Свыше Br30 млн сэкономили на возведении объектов в Витебской области после вмешательства КГК Регионы
18:01 Сборная Беларуси по артистическому плаванию заняла 4-е место на ЧЕ Спорт
17:55 В Минске жилье одиноких пожилых людей проверят на соблюдение норм пожарной безопасности Регионы
17:49 Более 40% обращений по поводу нарушения прав потребителей в I квартале касались торговли Экономика
17:48 Модернизация в масштабе, или Как отстающие районы Могилевской области стали перспективными Регионы
17:38 В Минске организуют месячник безопасного труда Регионы
17:25 ФОТОФАКТ: Минчане несут цветы и мягкие игрушки к российскому посольству Регионы
17:22 Создана специальная комиссия по ликвидации последствий пожара в костеле в Будславе Регионы
17:21 В Гродно заключен под стражу подозреваемый в оскорбительных комментариях Происшествия
17:17 Необычные статуи украсили территорию Докшицкой спортивной школы Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
12 мая 2021, 20:37

Волейболистки сборной Беларуси обыграли швейцарок в матче квалификации ЧЕ-2021

Фото из архива
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси обыграли команду Швейцарии в матче квалификации чемпионата Европы - 2021 со счетом 3:1 (25:22, 25:16, 18:25, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Дениса Матвеева в первом сете смогли навязать конкуренткам выгодный для себя ритм матча, добившись комфортной разницы в счете и удерживая ее до конца данного отрезка встречи. Белорускам лучше удались подачи, уверенней швейцарок они выглядели на приеме. Да и блок действовал достаточно результативно. Отметим Надежду Смирнову, пять очков которой помогли сборной Беларуси выйти вперед.

После перерыва белоруски продолжили действовать в аналогичном ключе, швейцарки старались переломить ситуацию на площадке, но безуспешно. Преимущество по-прежнему было за игроками сборной Беларуси.

Видимо, близость победы сыграла с командой Дениса Матвеева злую шутку, и они позволили швейцарской команде взять верх в третьей партии. Представительницы альпийской дружины на сей раз смогли заставить соперниц ошибаться и удержали свое преимущество до конца данного сета.

Однако в четвертом сете, к радости белорусских болельщиков, все вернулось на круги своя, и белоруски праздновали вторую победу в квалификации. Самыми результативными у победительниц стали Надежда Столяр, заработавшая 14 очков, и Анна Климец, у которой на очко меньше. На счету Надежды Смирновой 12 результативных действий. Капитан сборной Беларуси Татьяна Маркевич заработала 11 очков.

У проигравших 22 очка на свой счет записала Майя Сторк. Корина Перковац заработала 16 пунктов.

После этого матча положение в группе А, где выступают белоруски, таково: Беларусь - 2 матча, 6 очков. Швейцария - 2 (2), Эстония - 2 (1).

Второй тур отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу среди женских команд в группе А пройдет 13-15 мая в Минске.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
волейбол чемпионат Европы
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Баскетболисты УНИКСа победили "Зелену Гуру" в матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
Фото из архива Десять белорусских пловцов выступят на ЧЕ в Будапеште
Фото из архива Билеты на финал Кубка Беларуси стоят от Br4 до Br8
Фото из социальных сетей Сборная Беларуси по артистическому плаванию заняла 4-е место на ЧЕ
Фото AFP Спортсменка из Нидерландов выиграла золото ЧЕ в плавании на открытой воде
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Мясникович: страны ЕАЭС успешно справляются с экономическими последствиями пандемии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 1196
Минздрав: добровольцы 18-49 лет в проект по изучению иммунитета против COVID-19 уже набраны
Топ-новости
Облисполкомы и Мингорисполком проведут 15 мая прямые телефонные линии
Две медсестры Белорусского Красного Креста награждены медалью Найтингейл
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси к концу недели
Создана специальная комиссия по ликвидации последствий пожара в костеле в Будславе
Волейболистки сборной Беларуси обыграли швейцарок в матче квалификации ЧЕ-2021
Манкевич: санкции - это не политическое действие, а попытка выжить конкурента с рынка
МАРТ скорректировал порядок установления и применения тарифов на передачу тепловой энергии
Автомобильное топливо подорожает с 13 мая
ФОТОФАКТ: Минчане несут цветы и мягкие игрушки к российскому посольству
Публично оскорбил Президента - Барановичская межрайпрокуратура направила уголовное дело в суд
В форуме "Беларусь интеллектуальная" участвуют более 200 молодых исследователей
Минспорта: 25,3% белорусов регулярно занимаются физической культурой и спортом
Модернизация в масштабе, или Как отстающие районы Могилевской области стали перспективными
Василина Хондошко выиграла бронзу ЧЕ по артистическому плаванию
Рогачевский МКК отгрузил первую партию продукции в Ливию
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.