Волейболистки сборной Беларуси обыграли швейцарок в матче квалификации ЧЕ-2021

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси обыграли команду Швейцарии в матче квалификации чемпионата Европы - 2021 со счетом 3:1 (25:22, 25:16, 18:25, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Дениса Матвеева в первом сете смогли навязать конкуренткам выгодный для себя ритм матча, добившись комфортной разницы в счете и удерживая ее до конца данного отрезка встречи. Белорускам лучше удались подачи, уверенней швейцарок они выглядели на приеме. Да и блок действовал достаточно результативно. Отметим Надежду Смирнову, пять очков которой помогли сборной Беларуси выйти вперед.

После перерыва белоруски продолжили действовать в аналогичном ключе, швейцарки старались переломить ситуацию на площадке, но безуспешно. Преимущество по-прежнему было за игроками сборной Беларуси.

Видимо, близость победы сыграла с командой Дениса Матвеева злую шутку, и они позволили швейцарской команде взять верх в третьей партии. Представительницы альпийской дружины на сей раз смогли заставить соперниц ошибаться и удержали свое преимущество до конца данного сета.

Однако в четвертом сете, к радости белорусских болельщиков, все вернулось на круги своя, и белоруски праздновали вторую победу в квалификации. Самыми результативными у победительниц стали Надежда Столяр, заработавшая 14 очков, и Анна Климец, у которой на очко меньше. На счету Надежды Смирновой 12 результативных действий. Капитан сборной Беларуси Татьяна Маркевич заработала 11 очков.

У проигравших 22 очка на свой счет записала Майя Сторк. Корина Перковац заработала 16 пунктов.

После этого матча положение в группе А, где выступают белоруски, таково: Беларусь - 2 матча, 6 очков. Швейцария - 2 (2), Эстония - 2 (1).

Второй тур отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу среди женских команд в группе А пройдет 13-15 мая в Минске.-0-