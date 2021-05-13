Волейболистки сборной Беларуси победили команду Эстонии и вышли в финальную часть ЧЕ-2021

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси победили команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2021 со счетом 3:0 (25:22, 29:27, 25:16) и вышли в финальную часть турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало первого сета прошло с преимуществом команды Эстонии, которая повела со счетом 7:3. Однако удержать перевес гости не смогли. Отличная игра белорусок способствовала тому, что при счете 7:7 тренер гостей Лоренцо Мичелли взял тайм-аут и в дальнейшем пытался вернуть свою команду на победный путь с помощью замен. До середины сета ни одна из дружин не могла добыть решающего преимущества. Затем хозяйкам площадки удался отличный спурт, и они дожали соперниц.

Во втором сете тренерский штаб эстонок вернул на площадку основной состав. Однако матч вновь пошел по сценарию белорусок, в рядах которых отлично смотрелась Анна Климец. Когда счет стал 15:9 в их пользу, в стане соперниц вновь начались перестановки. Команда с берегов Балтики начала сокращать разницу в счете, и концовка получилась очень трудной для команды Дениса Матвеева. Но в итоге хозяйки площадки смогли вырвать победу.

Третий сет белоруски провели с позиции силы, не позволили соперницам набрать и 20 очков, очень здорово сыграв в защите, в том числе на блоке.

Самой результативной у победительниц стала Анна Климец, на счету которой 16 очков. По 12 пунктов заработали Надежда Столяр и Анна Давыскиба. У проигравших по семь очков на свой счет записали Ану Эннок, Керту Лаак и Кади Куллерканн.

Таким образом, за тур до конца отборочного турнира в группе А белоруски обеспечили себе место в числе участников Евро-2021 среди женских команд. Дружинам Эстонии и Швейцарии предстоит борьба за второе место, которое при определенных раскладах также может дать путевку на континентальный форум.-0-