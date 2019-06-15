Волейболистки сборной Беларуси победили в гостях Испанию и вышли в "Финал четырех" золотой Евролиги

Во время матча. Фото CEV

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу победила в гостях команду Испании со счетом 3:2 (25:11, 25:23, 24:26, 21:25, 15:9) и вышла в "Финал четырех" золотой Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся на площадке соперниц в Аликанте. Подопечные Петра Хилько уверенно начали игру - 25:11. Во второй партии белоруски продолжили контролировать ход встречи и добились важного преимущества в два сета, которое гарантировало им участие в решающей стадии турнира. Далее испанки отыгрались - 2:2, но на тай-брейке вновь сильнее были белорусские волейболистки.

Самым результативным игроком стала Екатерина Сокольчик (13 очков), также отметим 15 очков белорусок при игре на блоке.

Итоговое положение группы С: Беларусь - 16 очков (6 побед; 6 матчей), Испания - 13 (4; 6), Финляндия - 5 (2; 6), Азербайджан - 2 (0; 6).

"Финал четырех" в женской золотой Евролиге состоится 21-22 июня в хорватском Вараждине. Помимо хозяек турнира и белорусок, за почетный трофей поборются волейболистки сборных Чехии и Венгрии.-0-

Фото CEV