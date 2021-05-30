Волейболистки сборной Беларуси уступили хорваткам в матче золотой Евролиги

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси уступили хорваткам в своем втором матче золотой Евролиги со счетом 0:3 (23:25, 15:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все три партии проходили примерно по одному сценарию. Белоруски достаточно быстро оказывались в роли догоняющих. Хорватки не без успеха старались соханить преимущество добытое к середине сета. Соперницы лучше команды Дениса Матвеева выглядели в атаке, на блоке и допустили меньше собственных ошибок.

Самым результативным игроком в составе сборной Беларуси стала Анна Климец, на счету которой 13 очков. Девять пунктов заработала Анна Давыскиба. У хорваток 14 пунктов на счету Матеи Икич. Катарина Павичич совершила 12 результативных действий. По 11 очков заработали Бета Думанчич и Лаура Милош.

После этого поражения белоруски занимают в группе С третье место с одной победой и тремя очками после двух игр. Лидируют хорватки. У них на счету одна виктория и 4 очка после трех встреч. -0-