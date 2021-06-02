Волейболистки сборной Беларуси уступили хорваткам в матче золотой Евролиги

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси уступили хорваткам в стартовом матче второго тура золотой Евролиги со счетом 2:3 (23:25, 25:16, 16:25, 26:24, 9:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные итальянского наставника Даниэле Сантарелли достаточно легко добились преимущества над белорусками в первом сете. К чести белорусок, они не сдавались до последнего розыгрыша. Однако игра лидеров балканской дружины Саманты Фабрис и Беты Думанчич заставила команду Дениса Матвеева признать поражение на данном отрезке матча.

Во второй партии солировали уже белорусские спортсменки. Особенно отметим Юлию Минюк, которая показала 50% эффективности в атаке. Также на стороне белорусок сыграла надежность блока.

Выиграв третий сет, хорватки снова вышли вперед и вполне могли завершать матч уже после четвертой партии, но тут свое слово сказала Дарья Вакулко, которая отлично выглядела как в атаке, так и на подаче. Увы, на тай-брейк подопечных Дениса Матвеева не хватило.

Самыми результативными игроками матча у белорусок стали Дарья Вакулко и Анна Давыскиба, у которых на счету по 18 очков. Лидеры атак "шашечной" дружины Саманта Фабрис и Бета Думанчич набрали 25 и 19 очков соответственно.

После данной встречи белоруски занимают в группе С третье место с одной победой в четырех матчах. У них на счету четыре очка. Хорватки занимают второе место с шестью пунктами за две победы также в четырех играх. Лидируют чешки - девять очков в трех матчах. Замыкают турнирную таблицу венгерские волейболистки, с которыми белоруски проведут следующий матч 3 июня. На пятницу, 4 июня, намечен их матч против дружины Чехии.

Напомним, что в "Финал четырех" золотой Евролиги, который 19-20 июня пройдет в Болгарии, из квартета под литерой С выходит одна команда.-0-