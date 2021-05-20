Волейболистки сборной Беларуси узнали своих соперниц по групповому раунду финала ЧЕ-2021

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси узнали своих соперниц по групповому раунду финальной части чемпионата Европы. Торжественная церемония жеребьевки турнира, который примут Хорватия, Сербия, Болгария и Румыния, прошла сегодня вечером в городской ратуше Белграда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда, попавшая в первую корзину при жеребьевке, с легкой руки чемпионки мира из Сербии Майи Огненович оказалась в группе С, где ее соперницами стали волейболистки Хорватии, Италии, Словакии, Венгрии, Швейцарии. Свои матчи эти дружины проведут в Задаре (Хорватия).

В группе А, которая будет играть в Белграде, выступят дружины Сербии, Азербайджана, России, Бельгии, Франции, Боснии и Герцеговины.

В группу В, матчи которой примет Пловдив, попали Болгария, Польша, Германия, Испания, Чехия, Греция.

В группе D (Клуж-Напока) сыграют Румыния, Турция, Нидерланды, Украина, Финляндия, Швеция.

Конкретные даты матчей станут известны позже.-0-