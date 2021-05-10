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10 мая 2021, 19:59

Волейболистки сборной Беларуси выиграли у эстонок в матче отбора к ЧЕ -2021

Фото из архива
Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси выиграли у эстонок в стартовом матче отбора к чемпионату Европы в группе А, со счетом 3:0 (25:23, 25:20, 25:18), сообщает БЕЛТА.

Несмотря на итоговый результат, эстонская дружина доставила немало беспокойства соперницам из Беларуси. В частности, у подопечных Дениса Матвеева поначалу не ладилась игра на блоке. Тем не менее белорускам удалось постепенно взять игру под контроль. "Полетела"  подача, отлично проявили себя белоруски на приеме и в атаке. Как итог, заслуженный положительный результат.  Самой результативной в составе белорусской сборной стала ее капитан Татьяна Маркевич. На счету спортсменки, недавно продлившей трудовые отношения со столичной "Минчанкой" - 13 очков. По девять пунктов заработали Надежда Столяр и Надежда Смирнова. У эстонок лидером атак стала Керту Лаак, заработавшая 16 пунктов. В следующем матче евроотбора в группе А белоруски 12 мая сыграют против дружины Швейцарии.-0-

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