Волейболистки сборной Сербии стали первыми полуфиналистками чемпионата Европы

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Сербии стали первыми участницами полуфинальной стадии чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом четвертьфинале действующие чемпионки континента обыграли в Анкаре команду Болгарии с сухим счетом 3:0 (25:19, 25:18, 28:26).

В поединке за выход в финал сербские волейболистки встретятся с победителем сегодняшнего матча между командами Италии и России, который пройдет в польской Лодзи.

Также сегодня состоятся еще два четвертьфинала. Серебряный призер ЧЕ-2017 команда Нидерландов в Анкаре будет соперничать с обладателем бронзы прошлого континентального первенства сборной Турции. В Лодзи польские волейболистки встретятся с немками.

Полуфиналы (7 сентября) и медальные поединки (8 сентября) состоятся в турецкой столице.

Два года назад на ЧЕ в Баку волейболистки Сербии победили в решающем поединке голландок со счетом 3:1, а в матче за бронзу турчанки с таким же результатом взяли верх над хозяйками турнира азербайджанками.-0-

Фото CEV