Волейболистки сборной США впервые стали олимпийскими чемпионками

8 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная США по волейболу впервые стала олимпийским чемпионом, передает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем финальном матче американки не оставили шансов на успех спортсменкам Бразилии, победив с "сухим" счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Благодаря этому золоту олимпийская сборная США вышла на первое место в медальном зачете Игр, обойдя спортсменов Китая. Теперь у американских атлетов 112 наград, из которых 39 - высшего достоинства.
Обладателем бронзовых медалей женского волейбольного турнира стала сборная Сербии, разгромившая спортсменок Республики Корея - 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).
У мужчин олимпийскими чемпионами впервые в истории стали волейболисты Франции, одолевшие в финале россиян со счетом 3:2 (25:21, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12). Бронзу завоевали аргентинцы, которые также в пятисетовом поединке переиграли бразильцев.-0-