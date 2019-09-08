Волейболистки сборных Сербии и Турции вышли в финал чемпионата Европы

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборных Сербии и Турции пробились в финал чемпионата Европы, который завершится сегодня в Анкаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба субботних полуфинала в турецкой столице завершились с одинаковым счетом 3:1. Так действующие чемпионки континента сербки переиграли итальянок.

А турчанки были сильнее польской команды.

Таким образом, сборные Сербии и Турции встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а команды Польши и Италии будут оспаривать бронзовые медали.

В финале прошлого чемпионата Европы сербки победили команду Нидерландов - 3:1, а в игре за бронзу турчанки с таким же счетом взяли верх над азербайджанками.-0-

Фото CEV