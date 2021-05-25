25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные волейболистки СДЮШОР ВК "Минск" выиграли "Мяч над сеткой" среди девушек 2006 года рождения. Турнир, проходивший в формате "Финала Шести", завершился в Жлобине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Столичная дружина одержала по ходу состязаний четыре победы, заработав 12 очков. Серебро выиграла команда ОСДЮШОР им. А.Сапеги из Гродно, которая также была четырежды сильнее своих конкурентов, но отстала от победительниц на один пункт. Замкнула тройку сильнейших команда ДЮСШ №4 из Бобруйска - 3 победы (8 очков). Пятое место заняли волейболистки мозырской "Жемчужины Полесья" - 2 победы (6 очков). Шестая позиция осталась за спортсменками из КСДЮШОР Кобрина, которые не выиграли ни одного матча.

Лучшими игроками своих команд были признаны Аида Даутова (СДЮШОР ВК "Минск"), Варвара Глушень (ОСДЮШОР им. А.Сапеги Гродно), Ксения Белинская (ДЮСШ №4 Бобруйска), Ольга Абраменко (ЦОР Жлобин), Екатерина Ротнова (СДЮШОР "Жемчужина Полесья", Мозырь) и Вероника Марчук (КСДЮШОР Кобрина).

В сезоне 2020/2021 в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой" участвовали 80 команд из всех регионов страны.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб и Министерство спорта и туризма.-0-