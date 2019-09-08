Волейболистки Сербии стали чемпионками Европы, серебро у турчанок

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Сербии второй раз подряд стали чемпионками Европы. В финале они одолели команду Турции 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первых двух сетах решающего поединка за золото континентального первенства в турецкой Анкаре соперницы обменялись победами с одинаковым счетом 25:21. Третий сет снова с таким же результатом взяли сербки, а потом турчанки выиграли 25:22, переведя игру на тай-брейк. В решающей партии поначалу вели хозяйки, но при счете 9:6 в пользу соперниц сербки взяли 5 очков подряд и в итоге вырвали победу 15:13.

Обладательницами бронзы европейского чемпионата стали волейболистки Италии обыгравшие в матче за 3-е место команду Польши - 3:0.

На прошлом чемпионате Европы в 2017 году сербки победили в финале команду Нидерландов, а турчанки завоевали бронзовые медали, переиграв азербайджанок.

Сборная Беларуси на нынешнем первенстве выступила неудачно, проиграв все 5 матчей в предварительной группе D: россиянкам (0:3), испанкам (1:3), словачкам (2:3), немкам (0:3) и швейцаркам (1:3).

Следующий волейбольный чемпионат Европы среди женщин пройдет в 2021 году в нескольких странах, а его решающие матчи примет сербский Белград.-0-