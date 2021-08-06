Волейболистки США пробились в олимпийский финал

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На женском волейбольном турнире токийской Олимпиады сегодня определяются участники медальных поединков, передает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинальном матче волейболистки США без особых проблем разобрались с командой Сербии - 3:0 (25:19, 25:15, 25:23). Во втором полуфинале встретятся волейболистки Бразилии и Республики Корея. Матчи за олимпийские медали состоятся 8 августа. На прошлых Играх чемпионками стали китайские спортсменки, серебряные медали завоевали сербки, бронзовые награды выиграли американки.
У мужчин обладатели наград станут известны завтра. В решающем поединке за чемпионский титул российские волейболисты встретятся со сборной Франции, а за бронзу в южноамериканском дерби поспорят команды Бразилии и Аргентины. В Рио-2016 золото завоевали бразильцы, серебро досталось итальянцам, бронза - американцам.-0-