Волейболистки Турции выиграли европейский квалификационный турнир к Олимпиаде-2020

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки Турции выиграли европейский квалификационный турнир к Играм-2020 в Аппельдорне, где разыгрывалась последняя путевка на Олимпиаду от Старого Света. В решающем противоборстве команда Джованни Гуидетти обыграла немок со счетом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В европейских квалификационных соревнованиях за право участвовать в финальных стартах Олимпиады в Токио принимали участие восемь сборных, разделенных в групповой стадии на два квартета. Команды, занявшие первые два места в группах, продолжили борьбу в плей-офф.

Женская сборная Турции во второй раз примет участие в Олимпийских играх, лучшим результатом команды с берегов Босфора является 9-10 место в Лондоне - 2012. Всего в Играх-2020 примут участие 12 женских команд. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.-0-