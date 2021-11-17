Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Протон" в первом матче 1/16 финала Кубка CEV

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли саратовский "Протон" в первом матче 1/16 финала Кубка CEV со счетом 3:1 (26:24, 25:18, 23:25, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одним из главных действующих лиц матча стала игрок сборной Беларуси Вера Костючик, выступающая за "Уралочку-НТМК". Именно на ее подаче при счете 6:12 в первом сете команде со Свердловской области удалось заработать пять очков подряд. Всего же на счету белоруски 8 очков.

Подопечные Михаила Карполя смогли довести первую партию до победы. Затем одна из самых титулованных дружин в мировом волейболе уверенно оставила за собой второй сет. В третьей партии команда с белоруской в составе позволила соперницам сократить разницу в счете. Но это было лишь временным отступлением и после перерыва "саламандры" смогли вернуться на победный путь.

Самая результативная волейболистка встречи Ксения Парубец из "Уралочки-НТМК" заработала 23 очка. Кроме того, 20 результативных атак провела игрок команды из Свердловской области Ксения Смирнова. В саратовской дружине на острие атак удачней подруг по команде действовала Анастасия Чернова – 15 пунктов.

Ответную встречу команды проведут через неделю, 23 ноября в Нижнем Тагиле. -0-