Волейболистки "Уралочки-НТМК" вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Уралочки-НТМК" из Свердловской области, цвета которой защищает белоруска Вера Костючик, вышли в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Многократные чемпионки России обыграли саратовский "Протон" в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ и вышли в следующую стадию турнира. Игра в Нижнем Тагиле завершилась со счетом 3:2 (25:22, 25:19, 22:25, 22:25, 15:10).
После победы в первом матче со счетом 3:1 подопечным Михаила Карполя для прохождения в следующий круг второго по значимости еврокубкового турнира в континентальном волейболе нужно было выиграть две партии. С этой задачей "саламандры" справились уверенно. Не ограничившись минимумом для достижения цели, они преодолели игровой кризис, собрались после проигрыша последующих отрезков матча и победили неуступчивую саратовскую дружину на тай-брейке.
Белоруска Вера Костючик внесла в этот успех своей команды весьма весомый вклад, заработав восемь очков. Также на ее счету 48% позитивного приема.
Соперницы одной из самых титулованных команд европейского женского клубного волейбола определятся по итогам встреч между бельгийским "Одергемом" и греческой "Тирой".-0-