Фото ВК "Жемчужина Полесья"

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки "Жемчужины Полесья" обыграли "Коммунальник-ГрГУ" в матче чемпионата Беларуси. Поединок в Гродно завершился со счетом 3:1 (17:25, 25:22, 25:23, 30:28) в пользу команды Михаила Коваленко, сообщает корреспондент БЕЛТА. Серебряные медалистки завершившегося накануне новогодних торжеств розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу из города над Неманом показали отличную игру и даже оставили за собой первый сет встречи. Однако на весь матч команды Дмитрия Кота не хватило. В упорнейшей борьбе мозырянки смогли взять верх в оставшихся трех сетах, оказавшись сильнее соперниц в ключевых моментах матча. В еще одном противоборстве игрового дня идущее на втором месте в турнирной таблице брестское "Прибужье" не смогло в родных стенах одолеть "Коммунальник-МГУ" - 1:3 (25:21, 23:25, 16:25, 15:25). Также сегодня состоялся матч мужского чемпионата Беларуси, в котором достаточно неожиданно гомельская "Энергия" победила минский "Строитель" - 3:0 (25:15, 25:21, 29:27). Благодаря этому успеху молодая амбициозная команда под руководством играющего тренера Романа Аплевича опередила столичных соперников в турнирной таблице. У гомельчан второе место после 12-ти встреч и 31 очко. У минчан осталось 27 пунктов после 11-ти встреч. Лидирует в турнире солигорский "Шахтер", который заработал по итогам 12-ти игр чемпионата 36 очков.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!