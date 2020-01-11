Волейболисты Франции выиграли европейский квалификационный турнир к Олимпиаде-2020

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты Франции выиграли европейский квалификационный турнир к Играм-2020 в Берлине, где разыгрывалась последняя путевка на Олимпиаду от Старого Света. В решающем противоборстве команда Лорана Тийи обыграла немцев со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В европейских квалификационных соревнованиях за право участвовать в финальных стартах Олимпиады в Токио принимали участие восемь сборных, разделенных в групповой стадии на два квартета. Команды, занявшие первые два места в группах, продолжили борьбу в плей-офф.

Сборная Франции в пятый раз примет участие в Олимпийских играх, лучшим результатом французов является восьмое место на Играх в 1998 году. Отметим, что действующие чемпионы Европы сербы, став в своей группе третьими, на главные старты четырехлетия в японской столице пробиться не смогли. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.-0-