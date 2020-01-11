ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 11 января 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:16 Волейболисты Франции выиграли европейский квалификационный турнир к Олимпиаде-2020 Спорт
09:00 Картина дня: МАРТ о расчете платы за ЖКУ, новые залежи нефти и стоит ли белорусам ждать зимы Общество
00:51 В Пакистане произошел взрыв в мечети, погибли 15 человек В мире
00:26 На базе ВВС США произошла стрельба В мире
10.01.20
10.01.20 23:42 Команды белорусских хоккеистов победили в первых матчах III зимней юношеской Олимпиады Спорт
10.01.20 23:21 Все три МАЗа вошли в десятку на этапе "Дакара" Спорт
10.01.20 22:59 Стрельба в школе в Мексике – ребенок застрелил учительницу и себя В мире
10.01.20 22:30 Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье В мире
10.01.20 22:10 Микроавтобус опрокинулся в районе МКАД Происшествия
10.01.20 21:59 ФОТОФАКТ: В Доме ночного пребывания в Минске прошла благотворительная акция Регионы
10.01.20 21:53 Тело мужчины обнаружили в Несвижском районе Происшествия
10.01.20 21:48 Глава МИД Люксембурга напомнил о Хельсинкском процессе на фоне отношений США и Ирана В мире
10.01.20 21:40 Минское "Динамо" победило "Витязь" в домашнем матче чемпионата КХЛ Спорт
10.01.20 21:06 ФОТОФАКТ: Митрополит Павел принял участие в традиционной рождественской встрече в Гродно Регионы
10.01.20 20:59 ГКСЭ повысит эффективность и оперативность обнаружения следов поджога Общество
10.01.20 20:53 Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения на банк в Гомельском районе Происшествия
10.01.20 20:32 На "Арт-параде в Витебске" определили обладателей Гран-при Культура
10.01.20 20:22 Глава МИД Украины: пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит В мире
10.01.20 20:18 Гродненский "Неман" выиграл первый матч финального турнира Континентального кубка IIHF Спорт
10.01.20 20:07 Пилотный проект по адаптации людей с алкогольной зависимостью запустили в Могилевской области Регионы
10.01.20 19:42 Пхенчхан и Каннын примут IV зимние юношеские Олимпийские игры Спорт
10.01.20 19:25 Замгендиректора БЕЛТА Сергей Адерихо в числе работников СМИ удостоен Благодарности Президента Президент
10.01.20 19:10 Международные авиакомпании возобновили полеты над Ираном В мире
10.01.20 19:03 Назван состав юношеской сборной на Кубок развития Спорт
10.01.20 19:01 Беларусь и Китай обсудили планы сотрудничества на 2020 год Политика
10.01.20 18:54 Подопечные Белорусского детского хосписа и их мамы попробуют себя в роли моделей Общество
10.01.20 18:46 Новогодний бал в Большом театре состоится в ночь с 13 на 14 января Культура
10.01.20 18:43 Юбилей Музыкального театра отметят в эфире "Беларусь 3" Культура
10.01.20 18:34 Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории Президент
10.01.20 18:28 Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске Президент
Все новости
Все новости
Спорт
11 января 2020, 09:16

Волейболисты Франции выиграли европейский квалификационный турнир к Олимпиаде-2020

Фото из архива
Фото из архива

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты Франции выиграли европейский квалификационный турнир к Играм-2020 в Берлине, где разыгрывалась последняя путевка на Олимпиаду от Старого Света. В решающем противоборстве команда Лорана Тийи обыграла немцев со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В европейских квалификационных соревнованиях за право участвовать в финальных стартах Олимпиады в Токио принимали участие восемь сборных, разделенных в групповой стадии на два квартета. Команды, занявшие первые два места в группах, продолжили борьбу в плей-офф.

Сборная Франции в пятый раз примет участие в Олимпийских играх, лучшим результатом французов является восьмое место на Играх в 1998 году. Отметим, что действующие чемпионы Европы сербы, став в своей группе третьими, на главные старты четырехлетия в японской столице пробиться не смогли. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
волейбол Олимпиада Франция
Новости рубрики Спорт
Фото НОК Беларуси Команды белорусских хоккеистов победили в первых матчах III зимней юношеской Олимпиады
Фото Dakar.com Все три МАЗа вошли в десятку на этапе "Дакара"
Во время матча Минское "Динамо" победило "Витязь" в домашнем матче чемпионата КХЛ
Фото hockey.by Гродненский "Неман" выиграл первый матч финального турнира Континентального кубка IIHF
Фото НОК Беларуси Пхенчхан и Каннын примут IV зимние юношеские Олимпийские игры
Фото из архива Назван состав юношеской сборной на Кубок развития
Главное
Александр Лукашенко О гордости за народ, суверенитете и нефти - Лукашенко выступил на злобу дня на церемонии вручения премий
Озвученные на приемах граждан вопросы должны учитываться при подготовке законопроектов - Кочанова
Безвизовый режим введен для участников и гостей ЧМ-2021 по хоккею в Минске
МАРТ разъяснил порядок расчета прироста платы за ЖКУ в 2020 году
Топ-новости
Картина дня: МАРТ о расчете платы за ЖКУ, новые залежи нефти и стоит ли белорусам ждать зимы
Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории
Лукашенко предложил важные для дальнейшего развития ЕАЭС инициативы - эксперт
Замгендиректора БЕЛТА Сергей Адерихо в числе работников СМИ удостоен Благодарности Президента
Белорусам надо подать налоговые декларации за 2019 год не позже 31 марта
Процветания и творческого роста: коллектив редакции "7 дней" поздравили с 30-летним юбилеем
"Спящая красавица Европы" - Le Figaro включила Беларусь в топ-20 туристических направлений 2020 года
Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Правительство скорректировало планы по снижению энергоемкости ВВП к 2021 году
Белорусская АЭС вошла в состав "Белэнерго"
В Беларуси готовят рекомендации по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата
ГАИ призывает водителей быть особо внимательными вблизи учреждений образования
Национальный аэропорт Минск снова стал самым пунктуальным в мире по версии OAG
Станцию минского метро "Площадь Ленина" реконструируют
Госнаград Беларуси удостоены деятели различных сфер, включая Анфимова, Лиса и Белоконева
Афиша выходного дня
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.