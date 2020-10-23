Волейболисты гомельской "Энергии" обыграли МАПИД в четвертьфинальном матче Кубка Беларуси

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты гомельской "Энергии" обыграли минский МАПИД в первом четвертьфинальном матче Кубка Беларуси. Игра в столице завершилась в пользу подопечных Романа Аплевича со счетом 3:0 (25:20, 25:19, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным козырем гомельской дружины стала подача, благодаря которой "Энергия" смогла отодвинуть игру от сетки и организовать эффективные действия блока. Наиболее упорной получилась заключительная партия, в которой минчане имели все шансы на победу, однако гомельчане справились с трудностями и одолели соперника. Самым результативным игроком стал Илья Морозов из МАПИДа: на его счету 19 результативных действий, в том числе пять эйсов и три блока. В рядах победителей 16 очков заработал Артем Масько.

Ответный матч состоится в Гомеле. Победитель этого противоборства в полуфинале встретится с солигорским "Шахтером", который по сумме двух матчей обыграл брестский "Западный Буг" (3:0, 3:0).

Участником решающей стадии турнира является минский "Строитель", как организатор "Финала четырех". Еще одна дружина в квартете сильнейших станет известна после поединков между "Легионом" (Обухово) и "Марко-ВГТУ" (Витебск).-0-