16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты гомельской "Энергии" выиграли бронзовые медали чемпионата Беларуси. Подопечные Романа Аплевича победили обуховский "Легион" - 3:0 (25:15, 25:10, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА

Матч прошел с заметным преимуществом гомельской команды, которая контролировала ситуацию большую часть времени. "Легион" пытался изменить ход встречи, наставник коллектива из Гродненского района Алексей Гедройть пытался освежить игру своих подопечных заменами, но их соперники быстро приспосабливались к менявшейся ситуации.

Матч спокойно шел к развязке, но в третьей партии волейболисты из Обухово воспряли духом, проведя ряд острых атак, которые принесли им успех. Однако удержать преимущество "красно-черные" не смогли. Играющий тренер гомельчан Роман Аплевич, смог мобилизовать дружину, которая сумела вернуться на победную тропу и отпраздновала "бронзовый" успех.

В споре за золотые медали чемпионата страны сегодня сойдутся два принципиальных соперника последних лет в белорусском клубном волейболе. Семикратный победитель чемпионатов Беларуси минский "Строитель", мечтающий вернуться на вершину, и действующий чемпион солигорский "Шахтер", стремящийся к четвертому титулу в истории дружины.

Вход для болельщиков на трибуны "Чижовка-Арены" во время матчей не ограничен. Также ведется прямая трансляция с места событий. В целях борьбы с распространением коронавируса организаторы просят болельщиков надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд было принято исполнительным комитетом Белорусской федерации волейбола в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту, решающая стадия состязаний проходит в формате "Финала четырех".-0-