Волейболисты гомельской "Энергии" выиграли у минского "Строителя" в матче чемпионата Беларуси

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты гомельской "Энергии" выиграли у минского "Строителя" в ключевом матче 17-го тура чемпионата Беларуси. Команда Романа Аплевича добилась гостевой победы со счетом 3:2 (27:25, 19:25, 25:23, 23:25, 15:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч складывался весьма драматично. Команды обменялись победами в партиях и судьба поединка решалась на тай-брейке. В пятой партии удачливей были гомельчане. Самым результативным игроком матча в рядах победителей стал Артем Масько, набравший 19 очков. У Евгения Ходянка на счету 17 пунктов. Что касается минчан, то Сергей Окулич совершил 24 результативных действия, а Илья Морозов записал на свой счет 19 очков.

Таким образом, минчанам не удалось взять реванш за обидное поражение, которое "Строитель" 9 января потерпел от "Энергии" в Гомеле. У обеих команд стало по 36 очков после 15 матчей, однако по количеству побед (13) на второе место вышла команда Романа Аплевича. Подопечные Александра Сингаевского отошли на третью позицию в турнирной таблице. Лидирует в турнире солигорский "Шахтер", на счету которого 15 побед в 15-ти встречах и 44 очка. -0-