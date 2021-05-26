Волейболисты Гродненской ОСДЮШОР выиграли "Мяч над сеткой" среди юношей и девушек 2008 года рождения

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники гродненской ОСДЮШОР им. А.Сапеги выиграли домашние "Финалы четырех" детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" среди юношей и девушек 2008 года рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В турнире парней юные гродненские волейболисты, добившиеся успеха во всех трех матчах турнира, уступили соперникам лишь одну партию из десяти проведенных. Второе место заняла дружина СДЮШОР ВК "Минск" - две победы и пять очков. На третьем месте расположились представители Верхнедвинской СДЮШОР, у которых на счету одна виктория. Замкнули итоговую таблицу розыгрыша спортсмены из жлобинского ЦОР, завершившие старт без побед.

Лучшими игроками своих команд были признаны Максим Тиунчик (ОСДЮШОР им. А.Сапеги Гродно), Олег Шульгин (СДЮШОР ВК "Минск"), Владислав Никифоров (Верхнедвинская ДЮСШ) и Егор Старовойтов (ЦОР Жлобина).

В турнире девушек этой возрастной группы дружина ОСДЮШОР им. А.Сапеги из Гродно также записала на свой счет три победы и девять пунктов, уступив соперницам лишь один сет из десяти. На втором месте с двумя успешно проведенными матчами расположились воспитанницы СДЮШОР "Жемчужина Полесья" из Мозыря, заработавшие пять очков. У коллектива ДЮСШ "Борисов-2010" в копилке результатов турнира одна победа и два пункта. Юные спортсменки КСДЮШОР из Кобрина стали четвертыми без очковых приобретений.

Лучшими игроками состязаний в своих командах стали Александра Найденко (ОСДЮШОР им. А.Сапеги Гродно), Марина Братковская (СДЮШОР "Жемчужина Полесья" Мозыря), Дарья Руссу (ДЮСШ "Борисов-2010") и Софья Рубашевская (КСДЮШОР Кобрина).

В сезоне 2020/2021 в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой" приняло участие 80 команд из всех регионов страны.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма.-0-