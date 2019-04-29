Волейболисты юниорской сборной Беларуси вышли в финальную часть чемпионата Европы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты юниорской сборной Беларуси (U-17) вышли в финальную часть чемпионата Европы, успешно сыграв в квалификационном турнире в Черногории, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Команда под руководством Алексея Ковалева в отборочной группе Е на старте соревнований уступила соперникам из Греции - 2:3, а в следующих двух турах была сильнее Черногории - 3:0 и Австрии - 3:0. Заняв второе место по итогам выступлений, белорусская команда ожидала исхода матча Украина - Франция. Однако наши южные соседи не смогли одержать победу, уступив 0:3, что позволило подопечным Алексея Ковалева выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

Континентальное первенство состоится в Болгарии с 13 по 21 июля 2019 года. Кроме юниорских сборной Беларуси и Болгарии, в турнире примут участие Чехия, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Турция.

Национальная мужская сборная Беларуси по волейболу начнет подготовку к престижному международному турниру "золотой" Евролиги. С 6 мая сборная начнет подготовку в спорткомплексе "Раубичи", далее команду ждут товарищеские выездные матчи с Латвией, а первый матч Евролиги белорусы сыграют 26 мая на домашней площадке с Чехией.-0-