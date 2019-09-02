Волейболисты казанского "Зенита" в четвертый раз выиграли международный турнир памяти Льва Чайлытко в Минске

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты казанского "Зенита" второй год подряд и четвертый раз в истории состязаний выиграли международный турнир памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из самых титулованных клубов мира, в минувшем сезоне занявший вторые места в российской суперлиге и Лиге чемпионов, обыграл еще одну команду российской суперлиги "Газпром-Югру" - 3:0, серебряного медалиста чемпионата Беларуси последних трех лет столичный "Строитель" (3:0) и московский МГТУ, выступающий во втором по значимости дивизионе чемпионата России (3:2).

Минский "Строитель" занял третье место, победив МГТУ со счетом 3:2 и уступив команде "Газпром-Югра" (2:3), оказавшейся на втором итоговом месте. Специальный приз в номинации на лучшего нападающего турнира получил игрок вице-чемпионов Беларуси Артем Кудряшов. Лучшим игроком "Строителя" был признан пасующий Константин Тюшкевич.

Международный турнир памяти Льва Чайлытко прошел в 12-й раз, за все годы помимо белорусов в нем принимали участие команды из России, Казахстана, Украины, Литвы, Латвии, Туркменистана.

Столичный "Строитель" продолжает подготовку к чемпионату Беларуси. Новый сезон минчане откроют 4 октября матчем за Суперкубок с трехкратным чемпионом страны солигорским "Шахтером". Игра состоится в столичном Дворце спорта.-0-

Фото ВК "Минск"