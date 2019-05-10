10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Кузбасса" впервые стали чемпионами российской суперлиги, обыграв в четвертом решающем матче казанский "Зенит" со счетом 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Клуб из столицы Татарстана последние пять лет неизменно поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Однако в завершившемся клубном сезоне "Кузбасс" преподнес сенсацию. Четвертая игра состоялась в Кемерово и прошла под контролем хозяев площадки, в составе которых наиболее результативным игроком стал Виктор Полетаев (28 очков). В составе "Кузбасса" чемпионом России стал помощник главного тренера Туомаса Саммелвуо белорусский специалист Олег Миканович, который ранее был помощником в минском "Строителе" и возглавлял молодежную сборную Беларуси. Со знаменательной победой кемеровчан поздравил губернатор области Сергей Цивлев.

В составе "Зенита" ранее неоднократно становились чемпионами, а в нынешнем сезоне серебряными призерами главный тренер уроженец Полоцка Владимир Алекно, воспитанник гродненской школы волейбола Александр Бутько. Казанский "Зенит" 18 мая в Берлине сыграет в финале Лиги чемпионов, победителем которой последние четыре года клуб является, с итальянской "Чивитановой".

Бронзовым призером российской суперлиги стал новоуренгойский "Факел", цвета которого защищал диагональный сборной Беларуси Артур Удрис.-0-

Фото из VK-аккаунта ВК "Кузбасс"