Волейболисты минского МАПИДа выиграли главный приз турнира в Латвии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского МАПИДа выиграли главный приз международного турнира, посвященного памяти Зигисмунда Григолюновича, который завершился в латвийском Даугавпилсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Помимо белорусской команды за победу в турнире спорили "Псков" (Россия), "Екабпилс Люши", "Даугавпилс Университет" (обе - Латвия) и "УКС Центрум" (Августув, Польша). Стоит отметить, что ряд игроков МАПИДа отправились в расположение молодежной сборной Беларуси (U-20). Столичный клуб усилили Артем Кудряшев и Антон Сингаевский из "Строителя", который также входит в структуру ВК "Минск".

Белорусская команда стартовала с победы, обыграв "Екабпилс Луши" со счетом 3:1 (17:25, 25:20, 25:18, 25:22). Затем была виктория над соперниками из "Пскова" - 3:0 (25:14, 25:15, 25:14).

В финале белорусы обыграли соперников из "УКС Центрум" - 3:0 (25:21, 25:17, 26:24) и стали победителями турнира, посвященного памяти одного из самых ярких тренеров в истории латвийской школы волейбола.-0-