Волейболисты минского "Строителя" принимают участие в международном турнире в Чехии

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряные призеры чемпионата Беларуси отправились на заграничные сборы, в программе которых участие в международном турнире в Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой точкой пребывания подопечных Александра Сингаевского заграницей стал польский Сосоновец, где волейболисты "Строителя" провели тренировки, а затем сыграли товарищеский матч против команды высшего дивизиона чемпионата Польши МКС "Бендзин". Увы, польская команда оказалась сильнее - 3:0 (25:23, 25:23, 25:12).

Затем белорусские волейболисты отправились в Чехию, где принимают участие в международном турнире на Кубок Остравы. В программе состязаний матчи против одноименного волейбольного клуба, а также команд "Гринволлей Бескиды" (Брно) и австрийского "Унион-Вальдфиртель".

После состязаний в Чехии "Строитель" вновь вернется в Польшу, где 27 сентября проведет спарринг с одной из сильнейших команд этой страны "Ястржембским Венглем". Первый официальный матч сезона минчане проведут 4 октября на площадке спортивно-зрелищного rкомплекса в Солигорске. В Матче за суперкубок Беларуси они сыграют с трехкратным победителем чемпионата страны "Шахтером".-0-