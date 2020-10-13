Волейболисты минского "Строителя" сыграют в 1/8 финала Кубка ЕКВ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" без борьбы вышли в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Такая информация содержится на официальной странице клуба в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Согласно регламенту Лиги чемпионов, многократные чемпионы Беларуси, потерпев неудачу в первом раунде отбора самого престижного трофея в европейском клубном волейболе, попали в розыгрыш Кубка ЕКВ.

На стадии 1/16 финала подопечные Александра Сингаевского должны были сыграть со швейцарским клубом "Воллей Шененверд". Однако соперник, матчи с которым были намечены на 11 и 19 ноября соответственно, снялся с турнира в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Европе.

Таким образом, в следующий круг розыгрыша второго по значимости еврокубкового трофея вышел "Строитель". На данном этапе соперником минчан будет победитель противоборства между чешской "Дуклой" и австрийской "Задруга Айх/Доб". Даты проведения матчей станут известны позже.-0-