Волейболисты минского "Строителя" выбыли из розыгрыша Кубка ЕКВ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" уступили либерецкой "Дукле" в матче 1/8 финала Кубка ЕКВ со счетом 0:3 (23:25, 28:30, 21:25) и покинули розыгрыш второго по значимости клубного турнира в европейском волейболе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во многом такой результат чешской дружины обуславливается присутствием в команде звездного Яна Штокра. Победитель клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов в составе итальянского "Трентино", вернувшийся продолжать карьеру на родину, заработал за матч 20 очков.

Самым результативным игроком белорусской дружины стал Сергей Окулич. На счету капитана "Строителя" 10 пунктов. Отметим также Константина Тюшкевича, который совершил три блока, став лучшим игроком матча по этому показателю. Кроме того, в числе лучших волейболистов поединка белорусской и чешской дружин по праву находится Максим Будюхин. Либеро "Строителя" продемонстрировал 68% отличного приема.

В четвертьфинале Кубка ЕКВ "Дукла" померяется силами с "Зенитом" из Санкт-Петербурга, который накануне обыграл болгарский "Хебар" (Пазарджик) - 3:1 (24:26, 26:24, 25:14, 25:11). На счету выступающего за клуб из города на Неве воспитанника белорусского волейбола Егора Клюки 9 очков (из них три на блоке) и 37% отличного приема.-0-