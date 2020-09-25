Волейболисты молодежной сборной Беларуси отправились на ЧЕ в Чехии

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты молодежной сборной Беларуси отправились на чемпионат Европы (U-20) в Чехии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Подопечные Сергея Троцкого попали в группу II, которая будет проводить свои матчи в Брно. Соперниками белорусов будут сверстники из России (26 сентября), Нидерландов (27 сентября), Украины (28 сентября), Турции (30 сентября), Германии (1 октября).

В заявку на турнир попали следующие спортсмены: Антон Сушинский, Никита Заморский, Евгений Котов (все связующие), Глеб Азаренко, Дмитрий Дылевский, Александр Петревич (все блокирующие), Станислав Бабкевич, Артемий Мотыль (оба диагональные), Алексей Илькевич, Максим Фроленков, Владислав Давыскиба, Владимир Галота, Илья Морозов, Евгений Грецкий, Максим Богатко, Никита Коновалов (все доигровщики), Егор Ковалев (либеро).

В группе I, которая базируется в Куржиме, бороться за выход в полуфинал будут дружины Италии, Бельгии, Чехии, Франции, Польши и Сербии. Полуфинальные встречи, в которых сыграют по две лучших команды из каждой шестерки, пройдут в Брно 3-4 октября. Квалификационные поединки за 5-8 места состоятся в те же дни среди дружин, занявших 3-4 позиции в турнирных таблицах своих групп.-0-