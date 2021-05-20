Волейболисты ОСДЮШОР им.Сапеги из Гродно выиграли "Мяч над сеткой" в двух возрастных группах

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные волейболисты ОСДЮШОР им.Сапеги из Гродно выиграли "Финалы четырех" детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" среди юношей 2005-го и 2007 годов рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В стартах младшей возрастной группы гродненцы заработали девять очков в трех встречах, не уступив соперникам ни единого сета. Серебро турнира у дружины СДЮШОР ВК "Минск". Третью позицию заняли представители ДЮСШ №4 из Бобруйска. Замкнул четвертку коллектив Лицея МЧС из Гомеля. Все три дружины записали на свой счет по одной победе и их размещение в итоговой таблице турнира зависело от дополнительных показателей.

Лучшими игроками команд - участниц состязаний стали Михаил Юровский (ОСДЮШОР им.Сапеги Гродно), Артем Василькевич (СДЮШОР ВК "Минск"), Алексей Домарнацкий (Лицей МЧС Гомеля), Станислав Мисюк (ДЮСШ №4 Бобруйска).

В турнире парней 2005 года рождения дружина СДЮШОР им.Сапеги также праздновала три победы без потерь в партиях и заработала девять очков. Второе место у команды СДЮШОР ВК "Минск", игроки которой заставляли своих оппонентов капитулировать дважды. Третье место на счету команды СДЮШОР из Витебска - одна победа. Замкнули четверку представители ЦОР "Виктория" (Брест), уступившие во всех поединках со своим участием.

Лучшими игроками команд в данном турнире были признаны Матвей Дирша (ОСДЮШОР им.Сапеги), Павел Милошевский (СДЮШОР ВК "Минск"), Владислав Полочанин (СДЮШОР Витебска), Владимир Нехин (ЦОР "Виктория" Бреста).

Стоит отметить, что награды лучшим игрокам по итогам двух стартов вручал диагональный сборной Беларуси и солигорского "Шахтера" Владислав Бабкевич.

В сезоне 2020/2021 в детско-юношеской волейбольной лиге "Мяч над сеткой" приняли участие 80 команд изо всех регионов страны. Лучшие из них сражаются в 10 финалах в форматах "Финала четырех" или "Финала шести", которые проходят в различных городах страны.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма.-0-

Фото Оксаны Манчук

Команда СДЮШОР ВК "Минск-2" выиграла "Мяч над сеткой" среди девочек 2009 года рождения