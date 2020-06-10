Волейболисты сборной Беларуси начинают подготовку к отборочному турниру ЧЕ-2021

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси начинают подготовку к отборочному турниру чемпионата Европы учебно-тренировочными сборами в Мяделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Главный тренер Виктор Бекша пригласил в тренировочный лагерь пасующих Алексея Кураша и Константина Тюшкевича, блокирующих Вячеслава Шмата, Максима Шкредова, Сергея Бусела, Вадима Пронько, Максима Морозова, доигровщиков Павла Куклинского, Владислава Давыскибу, Павла Авдоченко, Вячеслава Череповича, Андрея Радюка, диагональных Родиона Мискевича, Владислава Бабкевича, Петра Миненкова и либеро Максима Будюхина, Романа Аплевича, Станислава Заборовского.

Сборы пройдут в райцентре Минской области с 1 по 16 июля и станут первым этапом подготовки к отборочному турниру к чемпионату Европы-2021. Сообщается, что в связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса волейболисты не будут покидать территорию тренировочного центра.

Матчи отборочного турнира чемпионата Европы среди мужских команд в группе G, где выступают белорусы, пройдут в январе 2021 года. Соперниками подопечных Виктора Бекши будут сборные Португалии, Норвегии и Венгрии.-0-