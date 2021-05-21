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21 мая 2021, 21:59

Волейболисты сборной Беларуси начнут выступление в золотой Евролиге с матчей в Минске

Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси начнут выступление в золотой Евролиге с домашних встреч на площадке столичной "Чижовка-Арены" 28-30 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Подопечные Виктора Бекши в стартовом матче сыграют с португальцами (28 мая). Затем их ждут игры против дружин Чехии (29 мая) и Турции (30 мая). Поединки с участием белорусов начнутся в 19.00. Болельщиков на трибуны минского спорткомплекса допустят при условии соблюдения противоэпидемических мер. Кроме того, матчи в прямой трансляции покажет телеканал "Беларусь 5".

Второй тур состязаний пройдет 4-6 июня в Португалии. Трансляции матчей запланированы на официальном YouTube-канале Европейской конфедерации волейбола. Что касается расписания белорусской дружины, то начнут они соревноваться поединком с турками (начало встречи в 18.00). На следующий день назначена игра с чехами (17.00), 6 июня матч с португальцами (20.00).

Финальные матчи золотой Евролиги среди мужских команд пройдут в Бельгии с 19 по 20 июня.-0-

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