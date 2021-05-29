29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Волейболисты сборной Беларуси обыграли Чехию в стартовом матче золотой Евролиги. Поединок на "Чижовка-Арене" завершился со счетом 3:1 (25:21, 18:25, 25:17, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало первого сета прошло с небольшим преимуществом чехов, однако ближе к середине данного отрезка матча белорусы смогли перехватить инициативу и добившись комфортного отрыва довести его до победы.

Увы, перерыв не пошел команде Виктора Бекши на пользу и во второй партии верх взяли их соперники. Такой ход событий повлиял на белорусскую дружину положительно. В дальнейшем они смогли собраться и найти выгодный для себя ритм матча и добились необходимого результата.

При практически равных показателях на приеме, блоке и подаче белорусы эффективней соперников атаковали, что и предрешило исход встречи. Самым результативным игроком команды Виктора Бекши стал Владислав Давыскиба – 19 очков. Максим Богатко записал на свой счет 16 пунктов. По 13 результативных действий записали на свой счет Владислав Бабкевич и Константин Панасенко. Также отметим полезные действия на площадке связующего Константина Тюшкевича и либеро Максима Будюхина.

В стане подопечных Иржи Новака главной ударной силой в атаке стал Ян Галабов – 19 очков. Следующий поединок белорусы проведут 30 мая. Их соперником станет сборная Турции. Команда с берегов Босфора лидирует в группе С после побед над чехами – 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:21) и португальцами 3:0 (25:19, 26:24, 25:17). Напомним, что в "Финал четырех", который участники мужской золотой Евролиги разыграют в Бельгии, из квартета С попадает одна дружина, занявшая первое место.-0-