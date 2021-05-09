Волейболисты сборной Беларуси обыграли норвежцев в матче квалификации к ЧЕ

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси обыграли норвежцев в матче квалификации к чемпионату Европы со счетом 3:0 (25:21, 25:14, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

При практически равной игре на блоке белорусы реже чем соперники ошибались в атаке. Кроме того вновь как и в предыдущем матче с венграми отличным аргументом в их пользу стали подачи игроков нашей сборной и более надежный чем у конкурентов прием. Лишь в третьей партии северяне смогли выйти вперед на два очка, но в концовке подопечные Виктора Бекши смогли ликвидировать это отставание и довести матч до победы.

Владислав Давыскиба заработал 13 очков, у Владислава Бабкевича на пункт меньше. Родион Мискевич записал на свой счет 8 пунктов. У соперников самыми результативными стали Петтер Альстад Ествик – 10 пунктов и Андреас Таквам – 9 очков.

После этой встречи турнирное положение в Группе G таково: Беларусь — 7 очков (3 игры), Португалия — 5 (2), Венгрия — 3 (2), Норвегия — 0 (3).

Второй тур квалификации к чемпионату Европы-2021 пройдет в Португалии 14-16 мая.-0-