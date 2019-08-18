Волейболисты сборной Беларуси обыграли Украину на турнире в Запорожье

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси обыграли Украину со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:19) на турнире в Запорожье в ходе подготовки к чемпионату Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в спорткомплексе "Юность" лучше удалась подопечным Виктора Бекши. Гости усилиями диагонального Артура Удриса, заменившего на позиции диагонального травмированного Родиона Мискевича, неплохо смотрелись в атаке.

Ранее в первом туре соревнований мужская сборная Беларуси встретилась со второй командой Украины, за которую выступили многие ведущие игроки соперников: Олег Плотницкий, Александр Гладенко. В итоге украицны были сильнее - 3:1 (22:25, 25:23, 25:21, 25:20).

Женская сборная Беларуси заняла второе место в Запорожье. Команда Петра Хилько обыграла команду Эстонии (3:1) и украинскую "Орбиту" (3:0). В матче за первое место белоруски уступили Украине - 0:3 (18:25, 14:25, 22:25).

После завершения турнира в Запорожье национальные сборные Беларуси по волейболу вернутся в Минск, где 19 августа в 10.00 проведут пресс-конференцию перед самым важным стартом сезона.

Женская сборная Беларуси первый матч на чемпионате Европы сыграет с Россией 23 августа, с Испанией - 25 августа, на следующий день, 26-го, белоруски встретятся со Словакией, 28 августа проведут матч с Германией, а завершат групповой этап 29 августа поединком со Швейцарией.

Для женской сборной Беларуси континентальный форум станет девятым в истории. Наиболее высокого результата национальная команда добилась в 2017 году, заняв седьмое место.

Мужской чемпионат Европы пройдет в четырех странах с 12 по 29 сентября. Белорусская команда проведет первую встречу 12 сентября в Любляне со Словенией.-0-