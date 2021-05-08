Волейболисты сборной Беларуси обыграли Венгрию в отборочном матче ЧЕ-2021

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси обыграли Венгрию в отборочном матче чемпионата Европы -2021 со счетом 3:0 (25:21, 25:15, 25:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила с явным преимуществом белорусских волейболистов, которые потратили для достижения положительного результата чуть более часа. В первом сете подопечные Виктора Бекши достаточно быстро захватили нити игры в свои руки и сохранили комфортный перевес до конца стартового отрезка встречи.

Во второй партии белорусы недолго были в роли отыгрывающихся. Но в итоге, смогли переломить ее ход и победить, не позволив соперникам добраться до рубежа в 20 пунктов. В третьей партии разочарованные венгры также не смогли порадовать своих болельщиков, признав силу соперников.

Самым результативным игроком белорусской сборной стал доигровщик Владислав Давыскиба, заработавший 11 пунктов. По десять очков принесли команде Виктора Бекши диагональный Владислав Бабкевич и блокирующий Константин Панасенко.

У соперников лидером атак стал Арпад Бароти, проведший 15 результативных действий.

Также в группе G, где играют белорусы состоялась еще одна встреча. Португальцы обыграли норвежскую дружину со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:19).

После двух игровых дней турнирное положение таково: 1. Португалия – 2 матча/5 очков. 2. БЕЛАРУСЬ – 2/4. 3. Венгрия – 2/3. 4. Норвегия – 2/0.

В третьем поединке первого тура отборочного турнира в группе G белорусы 9 мая сыграют с норвежцами.