31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси одолели португальцев в матче золотой Евролиги со счетом 3:2 (25:22, 25:20, 23:25, 16:25, 15:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух сетах белорусы показывали образцово-показательный волейбол и превосходили команду Португалии практически во всех элементах игры. Как ни старались соперники, остановить наступательный порыв команды Виктора Бекши они не могли. К сожалению, игрокам белорусской сборной не удалось сохранить концентрацию до конца поединка. Белорусы много ошибались в атаке, не могли должным образом наладить прием, и следующие две партии южноевропейская дружина оставила за собой.

На тай-брейке волейболисты сборной Беларуси вновь собрали волю в кулак и смогли заставить португальцев, чрезмерно уверовавших в свой успех, ошибаться. При счете в пользу хозяев "Чижовка-Арены" наставник гостей взял тайм-аут, но ему не удалось достучаться до своих подопечных. Ближе к концовке встречи португальцы заиграли более уверенно, но избежать поражения не смогли.

Самыми результативными игроками в составе сборной Беларуси стали Максим Багатко (18 очков) и Владислав Давыскиба (17 пунктов). У соперников Диниш Алвеш заработал 13 очков. По 11 пунктов принесли своей дружине Филип Цветичанин, Марко Эван Ферейра и Лоуренсо Мартинш.

В турнирной таблице группы С по итогам первого тура золотой Евролиги положение таково: Турция - 3 победы / 9 очков, Беларусь - 2/5, Португалия - 1/3, Чехия - 0/1.

Матчи второго тура команды проведут 4-6 июня в Португалии. Путевку в "Финал четырех" из группы С получит команда, занявшая первое место. -0-