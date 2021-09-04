Волейболисты сборной Беларуси победили чехов в матче ЧЕ-2021

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси победили команду Чехии во втором матче группового этапа чемпионата Европы -2021 – 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой партии сборная Беларуси показала качественный, быстрый волейбол с небольшим количеством ошибок. Подопечные Виктора Бекши немного уступив в дебюте сета затем смогли перехватить инициативу и ближе к его экватору повести в два пункта. Как не старались чехи, достать белорусов не смогли, уступив им в итоге пять очков.

Во втором сете белорусы продолжили играть компактно и не допуская большого количества ошибок. Однако в длинных розыгрышах их соперники действовали активней и сравняли счет по сетам.

После перерыва Виктор Бекша нашел нужные слова для своих подопечных, которые прибавили и в случае срыва приема старались отыгрываться от блока соперников. Это принесло свои плоды и на четвертый сет белорусская дружина вышла лидируя. Чехи под давлением начали несколько суетиться и позволили соперникам уйти в отрыв на четыре очка. Стараясь ликвидировать отставание чехи не слишком аккуратно играли в обороне, допуская ошибки и счет в пользу белорусов вырос – 17:10. В концовке, на подаче чехов они заставили поволноваться болельщиков, но в итоге праздновали победу.

Самым результативным в составе белорусской сборной стал Владислав Давыскиба – 20 очков. У чехов, Ян Галабов записал на свой счет 19 пунктов.

В следующем поединке, 6 сентября белорусы померятся силами с командой Словении.