Волейболисты сборной Беларуси победили голландцев на молодежном ЧЕ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси победили голландских сверстников на молодежном чемпионате Европы в Чехии. Второй матч подопечных Сергея Троцкого на групповой стадии турнира завершился со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра прошла со значительным перевесом белорусской команды, которая была лучше соперников практически во всех компонентах за исключением подачи. Лучшим бомбардиром в рядах победителей стал Максим Богатко, заработавший 14 очков. На два пункта меньше у его товарища по команде Владислава Бабкевича. Также отметим Владислава Давыскибу, совершившего 11 результативных действий.

В сборной Нидерландов наибольший урожай очков собрал Янник Бак, на счету которого 12 пунктов. Второй по результативности игрок оранжевых Луук Хофхус заработал 8 очков.

Следующий матч белорусы сыграют 1 октября против сверстников из Германии.

Полуфинальные встречи молодежного чемпионата Европы пройдут в Брно 3-4 октября. Квалификационные поединки за 5-8 места состоятся в те же дни среди дружин, занявших 3-4 позиции в турнирных таблицах своих групп.-0-