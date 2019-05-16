Волейболисты сборной Беларуси проиграли Латвии в первом товарищеском матче при подготовке к старту в Евролиге

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты национальной сборной Беларуси проиграли Латвии в гостевом товарищеском матче со счетом 2:3 (23:25, 25:17, 21:25, 26:24, 12:15) в ходе подготовки к старту в элитном дивизионе Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки успешнее подопечных Виктора Бекши сыграли в нападении. Белорусы также не справились с действиями в приеме мяча и защите.

Фото Белорусской федерации волейбола

Несколько ведущих игроков (Павел Авдоченко, Станислав Заборовский) из-за травм не смогли принять участие в игре. Присоединился к сборной Роман Аплевич, который пропустил начало тренировочного сбора, но сыграл в спарринге.

Второй матч между Латвией и Беларусью будет сыгран 18 мая в Екабпилсе.

Первый матч в элитном дивизионе Евролиги белорусские волейболисты проведут в Минске на площадке "Чижовка-Арены" 26 мая против соперников из Чехии.-0-