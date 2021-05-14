Волейболисты сборной Беларуси уступили команде Португалии в матче отбора к ЧЕ-2021

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси уступили команде Португалии в стартовом матче второго тура отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 в группе G со счетом 1:3 (22:25, 19:25, 25:21, 21:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет стартовал для двух команд с переменным успехом. Вперед выходили то белорусы, то португальцы, однако концовка лучше удалась коллективу с Пиренейского полуострова, который сполна воспользовался преимуществом домашней арены.

После перерыва хозяева площадки продолжили торить путь к победе, благо команда Виктора Бекши с самого начала второго сета позволила соперникам сделать комфортный задел в счете и удерживать его до конца отрезка встречи. Тренерский штаб белорусской сборной пытался изменить ход встречи с помощью замен, однако португальцы смогли довести до победы и вторую партию.

Третий сет белорусская дружина начала с мощных атак, и уже португальцы оказались в роли догоняющих. Впрочем, отличная игра гостей не позволила им вернуть интригу в ход данного отрезка матча. К сожалению, в четвертой партии белорусы дали соперникам вновь захватить нити игры в свои руки и пиренейцы праздновали викторию, открывшую им путь на чемпионат Европы.

При равных показателях в игре на блоке и преимуществе белорусов в атаке, их соперники лучше сыграли на приеме. Кроме того, грозным оружием португальцев стала подача.

Самыми результативными игроками встречи у белорусов стали Родион Мискевич (21 очко) и Владислав Давыскиба (18 пунктов). У победителей наибольшее количество очков набрали Уго Фернандо Лукас Гаспар (19) и Алешандре Феррейра (18).

После четырех игровых дней турнирное положение в группе G таково: Португалия – 4 победы/11 очков. БЕЛАРУСЬ – 2/7. Норвегия – 1/3. Венгрия – 1/3.

Таким образом, белорусские волейболисты сохраняют шансы на попадание в число участников Евро-2021, однако для этого им необходимо обыгрывать команды Венгрии и Норвегии.-0-