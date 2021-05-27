Волейболисты сборной Беларуси узнали соперников по групповому раунду финала ЧЕ-2021

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси узнали своих соперников по групповому раунду финальной части чемпионата Европы - 2021, который пройдет в Польше, Чехии, Финляндии и Эстонии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония жеребьевки прошла в Хельсинки. Подопечные Виктора Бекши свои матчи сыграют в группе В, которая будет проводить матчи в Остраве (Чехия). Соперниками белорусской дружины станут команды Чехии, Италии, Словении, Болгарии и Черногории.

Состав остальных групп:

Группа А (Краков): Польша, Бельгия, Сербия, Украина, Греция, Португалия.

Группа С (Тампере): Финляндия, Россия, Нидерланды, Турция, Испания, Северная Македония.

Группа D (Таллин): Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия.

Финальная часть чемпионата Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 1 по 19 сентября 2021 года. В турнире примут участие 24 команды, в том числе сборная Беларуси, для которой это четвертое участие в этой стадии соревнований после выступлений в 2013, 2015 и 2019 годах. На предварительном этапе команды будут разделены на четыре группы, 16 лучших пройдут в плей-офф. Подробная программа соревнований группового этапа чемпионата континента будет представлена позже.-0-