Волейболисты сборной Беларуси заняли четвертое место на молодежном ЧЕ в Чехии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси уступили бельгийским сверстникам в матче за третье место молодежного чемпионата Европы со счетом 0:3 (19:25, 15:25, 27:29), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Две партии из трех проведенных волейболистами Беларуси и Бельгии на площадки прошли по практически идентичному сценарию. Соперники команды Сергея Троцкого добивались преимущества в дебюте каждой из них и потом спокойно доводили сет до победы.

Заключительный отрезок матча прошел несколько по иному сценарию. Белорусы вели в счете большую часть времени, но концовка осталась за их соперниками, вырвавшими победу в упорнейшей борьбе.

Самым результативным в белорусской дружине стал Владислав Давыскиба, на счету которого 11 очков. На пункт меньше у Максима Богатко. Лучший показатель на приеме у белорусов показал Илья Морозов – 40% отличного приема.

У бельгийцев главной ударной силой в атаке стал Ферри Реггерс – 14 пунктов. Симон Пласке и Воут Д' Еер совершили по девять результативных действий.

Победитель турнира определится в матче итальянских и российских волейболистов.-0-