Волейболисты Сербии и Польши стали первыми полуфиналистами ЧЕ-2021

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты Сербии и Польши стали первыми полуфиналистами чемпионата Европы. Турнир проходит в четырех странах - Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинальном поединке сборная Сербии выиграла у нидерландской дружины - 3:0 (25:23, 25:20, 27:25).

В первом сете обе команды действовали осторожно. Сербы, один из лидеров которых Дражен Лубурич, сославшись на травму, покинул площадку, несколько раз выходили вперед, но при счете 14:14 инициативу перехватили голландцы, заработавшие важные три пункта. Дражен Лубурич вернулся в игру, и сербы смогли сначала сравнять счет, а затем на подаче Сречко Лисинаца добиться победы.

Второй сет подопечные Слободана Ковача начали мощно и повели 7:2. Далее они сохранили ритм и удерживали преимущество. Голландцы попробовали перехватить инициативу, но соперники не позволили им этого сделать - 25:20.

В заключительной трети поединка началась равная игра с обоюдными шансами на успех. Сначала сербы вышли вперед, ближе к концу сета голландцы выровняли положение (20:20) и даже были близки к тому, чтобы оставить партию за собой, но балканская дружина смогла сохранить концентрацию и вырвать столь нужные для виктории очки.

Четвертьфинальный матч между командами Польши и России ожидался любителями волейбола с большим нетерпением. Однако упорная борьба случилась лишь во второй партии. Остальные отрезки матча проходили с подавляющим преимуществом подопечных Витала Хейнена, возглавляющего команду наших западных соседей, - 3:0 (25:14, 26:24, 25:19).

В первом сете поляки смяли оборонительные порядки соперников, позволив им набрать лишь 14 очков. Дирижер атак "бело-красных" Фабиан Джизга большинство мячей пасовал на Вильфредо Леона. У россиян лидером атак был воспитанник брестской школы волейбола Егор Клюка. В их дуэли гораздо лучше смотрелся экс-кубинец.

Вторая партия получилась именно такой, какой хотело видеть ее большинство болельщиков. Лидерство захватывала то одна, то другая команда. Россияне невероятным усилием воли смогли в концовке выйти вперед. Но сначала Дмитрий Волков атаковал в аут, а затем были ошибки на подаче, и поляки повели 2:0 по сетам.

Разочарованные таким ходом событий россияне в третьей партии окончательно упустили нити игры из своих рук. Атаки Бартоша Курека и Вильфредо Леона подкреплялись отличной игрой блока во главе с Петром Новаковским. В ключевых эпизодах сета стоит отметить также капитана поляков Михала Кубяка.

В полуфинале "бело-красные" сразятся с победителями противоборства между Чехией и Словенией. Команда Сербии сыграет с лучшей командой из дуэли между Италией и Германией.

Полуфиналы волейбольного Евро пройдут 18 сентября на площадке катовицкой арены "Сподек". Там же на следующий день станут известны медалисты континентального форума.

Сборная Беларуси под руководством Виктора Бекши не смогла выйти из группы, одержав две победы в пяти матчах.-0-