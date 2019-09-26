Волейболисты "Шахтера" дважды уступили соперникам из Польши на предсезонном сборе

Во время матча. Фото "Слепск-Малов"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратные чемпионы Беларуси волейболисты солигорского "Шахтера" потерпели два поражения в матчах на предсезонном сборе в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу команды.

Подопечные Виктора Бекши провели товарищеские игры с командой элитного дивизиона чемпионата Польши "Слепск-Малов" (Сувалки).

В первой встрече спортсмены из Подляского воеводства соседней страны оказались сильнее - 3:0 (25:23, 25:19, 25:19). По договоренности команды сыграли четвертую партию, в которой победили белорусы - 25:21.

Вторая игра по соглашению сторон продолжалась пять сетов и также завершилась в пользу польской команды - 5:0 (25:22, 25:20, 25:22, 25:20, 25:15).

Дебютант Плюс-лиги надеется на расширение сотрудничества с "горняками" - в середине осени не исключен ответный визит представителей этого клуба в Беларусь.

На выездных сборах "Шахтер" представлен в оптимальном составе, включая игроков, участвовавших в финальном раунде чемпионата Европы, которые вернулись в расположение клуба после завершения турнирной борьбы сборной Беларуси.

Первый официальный матч сезона "горняки" проведут 4 октября на площадке спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске. В поединке за Суперкубок Беларуси сойдутся "Шахтер" и минский "Строитель".-0-